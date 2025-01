Kantersieg für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die NSG Karith / Pretzien feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:0 (4:0).

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Sonntag dem Rivalen aus Karith / Pretzien ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Louis Apel traf für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robin Manegold den Ball ins Netz (16.).

Minute 16: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Bindseil im gegnerischen Tor. Danial Mohamadi traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 33, Benjamin Welz in Minute 50 und Henry Louis Jülich in Minute 62. Spielstand 6:0 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Anas Alsatuf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (82.). Damit war der Triumph der Oscherslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – NSG Karith / Pretzien

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Mohamed, Wolff, Welz, Mohamadi, Okunowski, Manegold, Mohr, H. L. Jülich, N. M. Jülich, Apel

NSG Karith / Pretzien: Schmidt – Henschke, Schröder, Fuchs, Lange, Zimmermann, Wernicke, Fabian, Deistler, Lerche, Mielke

Tore: 1:0 Louis Apel (11.), 2:0 Robin Manegold (16.), 3:0 Danial Mohamadi (22.), 4:0 Danial Mohamadi (33.), 5:0 Benjamin Welz (50.), 6:0 Henry Louis Jülich (62.), 7:0 Anas Alsatuf (82.); Schiedsrichter: Levin Müller (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 20