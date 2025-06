Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen/ Roter Stern heimste der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Eggersdorf/MTU. Eggersdorf – Preussen: Nachdem der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ibrahim Alkhalaf (MSC Preussen/ Roter Stern) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eggersdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Kenfouo Songong den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Eggersdorf sicherte (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf – MSC Preussen/ Roter Stern

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf: Glockmann – Kenfouo Songong, Denecke, Schmidt, Gebhardt, Ebeling, Stephan, Schulze, Akbulut

MSC Preussen/ Roter Stern: Bindemann – Seitz, Seitz, Schulz, Wolf, Fischer, Schultz, Alkhalaf, Fasou

Tore: 0:1 Ibrahim Alkhalaf (63.), 1:1 Boris Kenfouo Songong (75.), 2:1 Boris Kenfouo Songong (78.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 65