Dem MTV 1887 Welsleben gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, die JSG Mittelelbe mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Till Hensel für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tristan Marx der Torschütze (28.).

MTV 1887 Welsleben und JSG Mittelelbe – 1:1 in Minute 28

Unentschieden. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jeremy Opitz traf in der 52. Spielminute. Die Welsleber nahmen aber nochmal Anlauf. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Hellige, Filax, Al-Alwan, Mackus, F. Brych, Raschek, Löbel, Richter, N. Brych, Marx

JSG Mittelelbe: Schmidt – Hensel, Tuchen, Schmidt, Maltritz, Tuchen, Rudolph, Grunewald, Fraaß, Müller, Kunze

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40