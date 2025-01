Am 9 Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V gelang dem MTV 1887 Welsleben ein 2:1 (1:1)-Triumph über den Magdeburger SV Börde.

Welsleben/MTU. Im Spiel zwischen Welsleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Welsleben.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Ole Jahn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (25.). Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Jannik Gloria der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der Magdeburger SV Börde musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der MTV 1887 Welsleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tommy Otto.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Gloria, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Welsleber Mannschaft den Sieg zu verschaffen (83.).

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Magdeburger SV Börde

MTV 1887 Welsleben: Koch – Mackus (22. Zander), Hellige, Gloria (88. M. Alwan), Behrends, Al-Alwan, N. Brych, F. Brych, Raschek (36. Löbel), Marx, Richter

Magdeburger SV Börde: Heide – Schuster, Neshau, Begest, Schallschmidt, Krauel, Blümel, Jahn, Lampe (88. Alamie), Sievers (42. Rohde), Gallert

Tore: 0:1 Ole Jahn (4.), 1:1 Jannik Gloria (45.+1), 2:1 Jannik Gloria (83.); Schiedsrichter: Olaf Schulz (Schadeleben); Zuschauer: 34