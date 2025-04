Der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben gelang es am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den FSV 1895 Magdeburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 18 Zuschauer waren live dabei.

Oschersleben/MTU. Die 18 Besucher des Jahnstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Noah Maximilian Jülich für Oschersleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Devin Wegener (26.) erzielt wurde.

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben Kopf an Kopf mit FSV 1895 Magdeburg – 1:1 in Minute 26

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV 1895 Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Oscherslebens Kimi Benjamin Grüneberg konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 14

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FSV 1895 Magdeburg e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Welz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – FSV 1895 Magdeburg

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Apel, Jülich, Okunowski, Welz, Niebuhr, Grüneberg, Mohamadi, Borchers, Friese, Kegel

FSV 1895 Magdeburg: Große – Rezai, Illies, Voigt, Suchanek, Köppe, Struwe, Zander, Wegener, Krüger

Tore: 1:0 Noah Maximilian Jülich (25.), 1:1 Devin Wegener (26.), 2:1 Kimi Benjamin Grüneberg (42.), 3:1 Benjamin Welz (85.); Schiedsrichter: Michael Bode (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 18