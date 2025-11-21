Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half dem Roter Stern Sudenburg am Freitag nicht, als er sich vor 20 Fans mit 0:3 (0:3) gegen die TSG Grün-Weiß Möser geschlagen geben musste.

Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen TSG Grün-Weiß Möser

Magdeburg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Spilgies mit 0:3 (0:3) gegen Möser eine Niederlage eingestehen müssen.

Jannis Hübner (TSG Grün-Weiß Möser) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luca Niclas Rudolf der Torschütze (37.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

37. Minute: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lenny Farkas, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (44.). Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSG Grün-Weiß Möser

Roter Stern Sudenburg: – Elze, Zen Al Abeden, Alkhalaf, Fasou, Abdiwahaab, Moukadamou, Aaraj

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Schlaizer, Drobysh, Thiele, Gonsior, Kersten, Hübner, Farkas, Helbig, Spanka, Rudolf

Tore: 0:1 Jannis Hübner (28.), 0:2 Luca Niclas Rudolf (37.), 0:3 Lenny Farkas (44.); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 20