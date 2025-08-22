Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Dirk Hoffmann aus dem Kräftemessen mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Doppelpack von Nicholas Tobias Montag bringt SV Union Heyrothsberge 2:0 in Führung – 45. Minute

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (82.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wehnert, Karmrodt, Irps (55. Hrachowitz), Ursu, Skrzypszok, Montag, Hobohm, Felter, Hanke, Kadriu

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah (60. Aissa Maadoui), Viohl (46. Stiebert), Trittel, Bolou (46. Rottstock), Ogunjimi, Jordan, Sommerschuh, Qasemi (66. Riemann), Drizari, Abosultan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22