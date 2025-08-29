Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Platz.

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Gegner aus Wanzleben überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hübner (19.) erzielt wurde.

Jannis Hübner kickt TSG Grün-Weiß Möser in 2:0-Führung – 19. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Burger entschieden. Die Burger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Helbig, Drobysh, Thiele, Gonsior, Rudolf (46. Thon), Nord (86. Rogge), Kersten (46. Henning), Hübner (46. Schlaizer), Kliemann, Mäser (32. Gerbig)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Voigt, Robra (21. Kocaoglu), Schröder, Pluntke, Gawrosch, Baier, Haberland (66. Camin), Lanz (28. Schneider), Müller

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60