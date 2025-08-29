Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser vor 60 Zuschauern gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Möser/MTU. 7:0 (5:0) in Möser: Ganze sieben Bälle hat das Team von Thiele Marcel, die TSG Grün-Weiß Möser, am Freitag im Tor der Gäste aus Wanzleben untergebracht.

Jannis Hübner traf für die TSG Grün-Weiß Möser in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Burger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Jannis Hübner kickt TSG Grün-Weiß Möser in 2:0-Führung – Minute 19

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Burger gesichert. Die TSG Grün-Weiß Möser hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Kliemann, Mäser (32. Gerbig), Nord (86. Rogge), Rudolf (46. Thon), Kersten (46. Henning), Helbig, Hübner (46. Schlaizer), Drobysh, Gonsior

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Baier, Lanz (28. Schneider), Schröder, Müller, Pluntke, Fähse, Haberland (66. Camin), Gawrosch, Voigt, Robra (21. Kocaoglu)

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60