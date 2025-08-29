Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Kontrahenten aus Wanzleben ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hübner den Ball ins Netz (19.).

Jannis Hübner kickt TSG Grün-Weiß Möser in 2:0-Führung – Minute 19

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Burger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Kersten (46. Henning), Kliemann, Nord (86. Rogge), Drobysh, Rudolf (46. Thon), Mäser (32. Gerbig), Hübner (46. Schlaizer), Gonsior, Helbig

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Baier, Pluntke, Gawrosch, Müller, Lanz (28. Schneider), Haberland (66. Camin), Schröder, Voigt, Robra (21. Kocaoglu)

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60