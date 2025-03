In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben und ging 2:9 (1:4) vom Platz.

Eggersdorf/MTU. Der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:9 (1:4).

Gleich nach Spielstart schoss Levi Räke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Maximilian Jülich den Ball ins Netz (10.).

10. Minute: TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf 0:2 im Hintertreffen

Die Oscherslebener bauten ihren Vorsprung erneut aus. Benjamin Welz versenkte den Ball in der 23. Minute. Der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Lenny Jayden Schaff versenkte den Ball in der 37. Minute. Brenzlich wurde die Situation für die Oscherslebener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:4 aus. Mahamud Abdel Kadir Ahmed versenkte den Ball in der 44. Minute, gefolgt von Räke und Danial Mohamadi (47., 66.). Dann gelang es den Bördeländern, dem TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf etwas entgegenzusetzen. Florian Lohre versenkte den Ball in der 70. Minute. Mit einem Doppelpack von Marc Julien Bindseil . Spielstand 8:2 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eggersdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Welz (Oschersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:2 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf: Denecke – Schaff, Akbulut, Lohre, Schulze, Gebhardt, Böhm, Ebeling, Kenfouo Songong

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Okunowski, Apel, Bindseil, Welz, Niebuhr, Räke, Mohamadi, Jülich

Tore: 0:1 Levi Räke (3.), 0:2 Noah Maximilian Jülich (10.), 0:3 Benjamin Welz (23.), 1:3 Lenny Jayden Schaff (37.), 1:4 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (44.), 1:5 Levi Räke (47.), 1:6 Danial Mohamadi (66.), 2:6 Florian Lohre (70.), 2:7 Marc Julien Bindseil (72.), 2:8 Marc Julien Bindseil (75.), 2:9 Benjamin Welz (90.); Zuschauer: 25