Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Steffen Bormann feierte ein deutliches Ergebnis über die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit einem 7:3 (3:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Freitag 7:3 (3:1) getrennt.

In Minute 23 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Wilfried Wiegand den Ball ins Netz (26.).

MSV Eisleben Kopf an Kopf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Es stand Unentschieden. Der MSV Eisleben konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . So leicht ließen sich die JSGer aber nicht unterkriegen. Chris Thiede versenkte den Ball in der 50. Spielminute. Eine echte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Markou traf in Minute 75 noch einmal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede schoss und traf in Minute 75 noch einmal. Brenzlich wurde es für die Eisleber nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:3 aus. Marlon Blümel traf in der 80. Minute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:3 auszubauen (83.). Die Eisleber sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Knieriem (46. Dubova), Markou (80. Al Khalaif), Fischer (46. Blümel), Rische (46. Neugebauer), Engel, Wiegand (46. Raman), Ebert, Schmidt, Haase, Beese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Härzer, Theuring (46. Thiede), Geier, Siebert, Brach (46. Ebert), Röhr (5. Ruß), Valentin, Schmidt (46. Kinkal), Hattwig

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89