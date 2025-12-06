Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 11 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

BSV Halle-Ammendorf erringt einen Heimsieg gegen SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Elias Meisel für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

1:1 im Duell zwischen BSV Halle-Ammendorf und SG Einheit Halle (Flex) – Minute 53

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In der 90. Minute gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.). Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Elsner, Winter, Scheller, Lebenda, Warnecke, Metzler, Meisel, Rötzschke, Sare (29. Schwabach), Pötzsch

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Müller, Wessely, Onoharigho (25. Hoyer), Efionayi Efe, Sharka, Müller, Ahmadi (25. Yildiz), Barrot

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11