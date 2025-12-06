Der BSV Halle-Ammendorf errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 11 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die 11 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV Halle-Ammendorf gegen SG Einheit Halle (Flex) – Minute 53

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Scheller, Lebenda, Elsner, Rötzschke, Sare (29. Schwabach), Winter, Pötzsch, Meisel, Metzler, Warnecke

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Wessely, Sharka, Barrot, Efionayi Efe, Onoharigho (25. Hoyer), Ahmadi (25. Yildiz), Müller, Müller, Yildiz

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11