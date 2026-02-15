Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Spieler Nummer 21, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Klein, Kaplanidis (65. Pfeiffer), Tyfko (55. Ecke), Junghahn, Nietschmann (46. Reum), Henze (65. Leshchenko), Junghardt (55. Khalel)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Reso (46. Rosenheinrich), Seidel, Ruppe, Wonnay, Silber, Wendt (46. Alali), Preuß, Schröder (46. Bartsch), Müller, Blautzik

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30