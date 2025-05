Kantersieg für die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten: Am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 9:0 (8:0).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die Spieler der JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten haben am Sonntag dem Kontrahenten souveräne neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (8:0) gingen sie vom Platz.

Lennox Noel Bielig (JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Ganso den Ball ins Netz (16.).

JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten liegt in Minute 16 2:0 vorn

Die JSGer schafften es, nochmal zu erhöhen. Jannis Berger schoss und traf in der 27. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der JSGer den Ball in der 34. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Jannis Berger verschaffte seinem Team vier weitere Tore (36., 43., 44., 45.). Spielstand 8:0 für die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 14

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten steckte dreimal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Schrötter den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 verfestigte (76.). Damit war der Sieg der JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten gesichert. In Spielminute 81 handelte sich die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten: Schmidt – Jüttner, Busch (64. Pfeiffer), Berger, Domahidy (46. Fylypiev), Kaschperk (69. Wildner), Ganso (53. Naumann), Schrötter, Bielig (64. Göpel)

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Heilek – Feind, Ermisch, Meyer, Dittrich, Meier, Freitag, Hilpert

Tore: 1:0 Lennox Noel Bielig (14.), 2:0 Ben Ganso (16.), 3:0 Jannis Berger (27.), 4:0 Konrad-Wilhelm Dittrich (34.), 5:0 Jannis Berger (36.), 6:0 Jannis Berger (43.), 7:0 Franz Schrötter (44.), 8:0 Jannis Berger (45.), 9:0 Franz Schrötter (76.); Schiedsrichter: Paul Theodor Weniger (Petersberg); Zuschauer: 36