Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich die JSG Brachstedt/Oppin vor 50 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen freuen.

Landsberg/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Oppin ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die JSGer gewannen souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Rivalen aus Oberröblingen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Yannik Grosch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb (50.). Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Weidinger den Ball ins Netz.

JSG Brachstedt/Oppin führt mit 2:0 – Minute 55

Es lief nicht gut für den VfB Oberröblingen. In Minute 61 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 70. Spielstand 3:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Bengelsdorf den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (75.). Damit war der Erfolg der JSGer gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – VfB Oberröblingen

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Einenkel, Schroeder, Weidinger, Hildebrand, Bengelsdorf, Gloistein (65. Conde), Hirschel (35. Hellie), Grosch, Thürer, Albrecht

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Altenburg, Strese, Engert, Jänisch (60. Tröster), Kavalier, Würzburg, Beck, Altenburg, Stutterheim, Wenske

Tore: 1:0 Yannik Grosch (31.), 2:0 Maximilian Weidinger (55.), 2:1 Mika Altenburg (61.), 3:1 Tom Bengelsdorf (70.), 4:1 Tom Bengelsdorf (75.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 50