Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am vergangenen Sonntag war der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:2 (0:1) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Minute 67: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Abdulhamid (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Blautzik, Preuß, Schütze (46. Wonnay), Forisch (46. Zeug), Neutag, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Möhwald, Ruppe, Silber

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Ali (73. Hamo), Abdulhamid, Seym, Ballhaus, Ivanko, Riethe, Vernau (80. Phung), Taher, Solyman

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35