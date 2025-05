Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 6:0 (4:0) fegte die Mannschaft des FSV Rot-Weiß Alsleben die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten am Sonntag vom Spielfeld.

Alsleben (Saale)/MTU. Gleich sechsmal hat der FSV Rot-Weiß Alsleben am Sonntag gegen die Rivalen aus JSG eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Alsleber.

Gleich nach Anpfiff schoss Tim-Luca Lettau das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV Rot-Weiß Alsleben musste einmal Gelb hinnehmen (22.). Die Alsleber legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Justin Elias Krug der Torschütze.

FSV Rot-Weiß Alsleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 28

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tim Schernich traf in Minute 31, Lettau in Minute 33 und Tim Meier in Minute 84. Spielstand 5:0 für den FSV Rot-Weiß Alsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Alsleben (Saale)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Adrian Petsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: FSV Rot-Weiß Alsleben – JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten

FSV Rot-Weiß Alsleben: Ressel – Lettau, Hause, Petsch, Henze, Proft, Beier, Schernich, Krug, Siegeris, Röll

JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten: Schmidt – Thomas, Busch, Bromann, Schacht, Naumann, Kaschperk, Bielig, Bense, Jüttner, Domahidy

Tore: 1:0 Tim-Luca Lettau (6.), 2:0 Justin Elias Krug (28.), 3:0 Tim Schernich (31.), 4:0 Tim-Luca Lettau (33.), 5:0 Tim Meier (84.), 6:0 Adrian Petsch (89.); Schiedsrichter: Valentin Vincent Müller (Nienburg); Zuschauer: 30