Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mohamad Saleh Abdulhamid für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Turbine Halle II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Abdulhamid.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Doppelpack von Mohamad Saleh Abdulhamid bringt SG Buna Halle-Neustadt 2:0 in Führung – Minute 42

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Richard Nnamdi Menzer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle erlangte (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Ballhaus, Abdulhamid (73. Riethe), Dong, Seym, Ali, Vernau, Manndou, Taher, Ivanko

Turbine Halle II: Frehse – Alassaf Alasaad, Nwancha, Runge, Dichtl, Nwanevu (46. Schroeder), Merschky (46. Herz), Menzer, Völker, Neumann

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20