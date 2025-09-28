Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Steffen Bormann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (77.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ben Kaiser der Torschütze (80.).

80. Minute: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Schon vier Spielminuten später konnte Jeremy Engel (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Engel, Haase, Dubova (46. Neugebauer), Kaiser, L. Schmidt (46. Raman), Rische, Markou (86. Al Khalaif), Beese (86. Flemming), Wiegand (69. A. Schmidt), Ebert

SV Blau-Weiß Dölau: – (73. Khalel), Mann, Junghahn, (86. Riedel), Kaplanidis (83. Junghardt), Tyfko (53. Klein), (82. Rammelt), Ecke

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25