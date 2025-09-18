Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag nicht, als er sich vor 35 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die SG Buna Halle-Neustadt verabschieden musste.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sieht sich 0:2 im Rückstand – 67. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Abdulhamid den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (67.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Preuß, Silber, Neutag, Ruppe, Forisch (46. Zeug), Rosenheinrich (40. Scharschuh), Möhwald, Blautzik, Schütze (46. Wonnay)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali (73. Hamo), Solyman, Abdulhamid, Seym, Dong, Riethe, Vernau (80. Phung), Taher, Ivanko, Ballhaus

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35