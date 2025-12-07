Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der SG Buna Halle-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte einmal Gelb (20.). Die Hallenser legten in der 42. Spielminute nach. Wieder war Abdulhamid der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Richard Nnamdi Menzer (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Vernau, Abdulhamid (73. Riethe), Taher, Gerlach, Ivanko, Seym, Ali, Dong, Manndou

Turbine Halle II: Frehse – Menzer, Alassaf Alasaad, Neumann, Nwanevu (46. Schroeder), Nwancha, Völker, Dichtl, Runge, Merschky (46. Herz)

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20