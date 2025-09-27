Der SG Wippertal (flex) gelang es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – 21. Minute

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn traf in der 43. Minute noch einmal. Der Reideburger SV hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn traf in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Mücke versenkte den Ball in Spielminute 59 noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende des Duells sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Mansfelder aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Schinke (66. Heidler), Sturm, Randhahn, Porth, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich), Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Mücke, Scholz (21. Witt), Henze, Schaaff, Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss), Köhler

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36