Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Leon Reso für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau gleichauf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann (46. Reum), Tyfko (55. Ecke), Klein, Junghardt (55. Khalel), Henze (65. Leshchenko), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghahn

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wonnay, Preuß, Schröder (46. Bartsch), Blautzik, Silber, Seidel, Ruppe, Reso (46. Rosenheinrich), Müller, Wendt (46. Alali)

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30