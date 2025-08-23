Die Turbine Halle II sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den MSV Eisleben.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Eisleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der 43. Spielminute nach. Diesmal war Tim Natusch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt nach 43 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Eisleben erzielen (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Zaeske, Merschky (64. Marzodko), Heidelberger, Ali, Nwanevu, Natusch, Alassaf Alasaad (54. Löser), Völker (54. Kunert), Kerscher (54. Liebegott), Dichtl

MSV Eisleben: Bock – Schmidt (46. Knieriem), Engel (65. Flemming), Ebert, Neugebauer (59. Raman), Beese, Schmidt (68. Fischer), Markou (46. Dubova), Haase, Wiegand, Rische

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50