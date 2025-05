Dem VfB Oberröblingen gelang es am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den FSV Rot-Weiß Alsleben mit 4:2 (0:2) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nach haben sich der VfB Oberröblingen und der FSV Rot-Weiß Alsleben am Sonntag 4:2 (0:2) getrennt. Oberröblingen – Alsleben: Nachdem der VfB Oberröblingen an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 4:2 (0:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Tim Schernich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). In Minute 39 leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Cedric Andre Strese den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung.

39. Minute: VfB Oberröblingen mit 0:2 im Rückstand

Alsleben war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 12 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten elf Minuten legte das Team von Uwe Jänisch nach und netzte zwei weitere Male ein (64, 71). Spielstand 3:2 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Altenburg, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:2 zu erweitern (90.). Die Sangerhauser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – FSV Rot-Weiß Alsleben

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Beck, M. Altenburg, Wenske (46. Engert), Stutterheim, Scheffel, Strese, Lenneper (55. G. Altenburg), Kavalier, Würzburg, Jänisch (89. Tröster)

FSV Rot-Weiß Alsleben: Smandek – Röll, Meier (26. Rietze), Schernich, Henze, Lettau, Petsch, Proft, Hause, Beier (77. Tschertner), Renkwitz (30. Siegeris)

Tore: 0:1 Tim Schernich (8.), 0:2 Cedric Andre Strese (39.), 1:2 Cedric Andre Strese (60.), 2:2 Mika Altenburg (64.), 3:2 Mika Altenburg (71.), 4:2 Mika Altenburg (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Zuschauer: 40