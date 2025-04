Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Uwe Jänisch und sein Team VfB Oberröblingen gegen die JSG Mansfelder Grund – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Sangerhausen/MTU. 5:1 (3:0) in Oberröblingen: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Uwe Jänisch, der VfB Oberröblingen, am Samstag im Tor der Besucher aus JSG untergebracht.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Pepe Engert den Ball ins Netz (13.).

Minute 13: VfB Oberröblingen mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Altenburg konnte in Minute 37 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die JSG Mansfelder Grund. In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der JSGer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Mika Altenburg traf für Oberröblingen in Minute 70. Spielstand 4:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur eine Minute später konnte Altenburg (Oberröblingen) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Mit 5:1 gingen die Sangerhauser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – JSG Mansfelder Grund

VfB Oberröblingen: Wiltschka – Wenske, Altenburg, Strese, Jänisch, Kavalier, Beck, Engert, Lenneper

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Kießling, Marzelin, Bernhardt (33. Mann), Hampel, Corente, Modesti (40. Steinkopf), Heise (52. Helling), Kubus

Tore: 1:0 Mika Altenburg (8.), 2:0 Pepe Engert (13.), 3:0 Mika Altenburg (37.), 3:1 Jamie Gabriel Steinkopf (49.), 4:1 Mika Altenburg (70.), 5:1 Mika Altenburg (71.); Schiedsrichter: Jannes Elia Seifert (Kelbra / OT Tilleda); Zuschauer: 30