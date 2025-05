Der VfB Oberröblingen erzielte am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 40 Fußballfans einen klaren 4:2 (0:2)-Sieg gegen den FSV Rot-Weiß Alsleben.

Der VfB Oberröblingen und der FSV Rot-Weiß Alsleben haben sich am Sonntag gemessen und trennten sich 4:2 (0:2). Oberröblingen – Alsleben: Nachdem der VfB Oberröblingen an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 4:2 (0:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tim Schernich für Alsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Cedric Andre Strese baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (39.).

VfB Oberröblingen liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Alsleben war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 12 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten elf Minuten legte das Team von Uwe Jänisch nach und netzte zwei weitere Male ein (64, 71). Spielstand 3:2 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 17

In der allerletzten Minute konnte Altenburg (Oberröblingen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:2 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – FSV Rot-Weiß Alsleben

VfB Oberröblingen: Wiltschka – M. Altenburg, Stutterheim, Kavalier, Strese, Beck, Würzburg, Wenske (46. Engert), Scheffel, Lenneper (55. G. Altenburg), Jänisch (89. Tröster)

FSV Rot-Weiß Alsleben: Smandek – Lettau, Röll, Petsch, Proft, Meier (26. Rietze), Hause, Beier (77. Tschertner), Henze, Schernich, Renkwitz (30. Siegeris)

Tore: 0:1 Tim Schernich (8.), 0:2 Cedric Andre Strese (39.), 1:2 Cedric Andre Strese (60.), 2:2 Mika Altenburg (64.), 3:2 Mika Altenburg (71.), 4:2 Mika Altenburg (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Zuschauer: 40