Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII: Der Heimvorteil half der JSG Halle Nord am Sonntag nicht, als sie sich vor 36 Fans mit 0:3 (0:2) gegen die SG Motor Halle e.v. geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mark Machatsch. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Muslim Ambani für Halle traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Halle noch einen drauf setzen: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Jerome Marcel Wittrien erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 4

JSG Halle Nord sieht sich 0:2 im Rückstand – 47. Minute

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Ihor Hrebeniuk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (63.).

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – SG Motor Halle e.v.

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Dreier (16. Englich), Renner (40. Liehmann), Lehmann (40. Bohne), Renneberg, Marks (70. Krebs), Simmert, Theibach, Kiesow (46. Dzikus)

SG Motor Halle e.v.: Siebert – Wittrien, Saedan, Schulze, Müller, Kratkai, Ambani (10. Stashenko), Hrebeniuk, Diallo

Tore: 0:1 Muslim Ambani (6.), 0:2 Jerome Marcel Wittrien (45.+2), 0:3 Ihor Hrebeniuk (63.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Halle); Zuschauer: 36