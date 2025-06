Salzatal/MTU. Am Sonntag haben sich die LSG Lieskau 1920 und der Reideburger SV ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 7:4 (3:1).

Spieler Nummer 8 traf für den Reideburger SV in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Vincent Gabler der Torschütze (21.).

LSG Lieskau 1920 Kopf an Kopf mit Reideburger SV – 1:1 in Minute 21

Spielstand 1:1. Das Salzataler Team legte weiter vor und errang die Führung. Vincent Gabler verschaffte seinem Team drei weitere Tore (36., 45., 55.). Die Reideburger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Max Mücke holte der Reideburger SV auf. Brenzlich wurde die Situation für die Salzataler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Paul Rudi Beier versenkte den Ball in Spielminute 62. So einfach ließen sich die Reideburger aber nicht abhängen. Wolf German Weber traf in der 75. Minute. Eine echte Gefahr stellte das für die Salzataler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Förtsch versenkte den Ball in der 79. Minute zum dritten Mal. Spielstand 6:4 für die LSG Lieskau 1920.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 22

In der 90. Minute gelang es Spieler Nummer 14, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – Reideburger SV

LSG Lieskau 1920: Attede – Worm, Beier, Förtsch, Mann, Scheffler, M. Anders, Gabler, J. Anders, Reuß

Reideburger SV: Schindler – Mücke, (25. Reiss), Scholz, Wölflick, Bismark (25. Weber), Köhler, Henze, Gläser, Frerichs

Tore: 0:1 (19.), 1:1 Vincent Gabler (21.), 2:1 Vincent Gabler (36.), 3:1 Florian Förtsch (45.), 4:1 Florian Förtsch (55.), 4:2 Max Mücke (58.), 4:3 Max Mücke (60.), 5:3 Paul Rudi Beier (62.), 5:4 Wolf German Weber (75.), 6:4 Florian Förtsch (79.), 7:4 (90.); Schiedsrichter: Andreas Grundmann (Teutschenthal); Zuschauer: 34