Der SV Eintracht Gröbers hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:3 (0:0).

Das war kein erfreulicher Spieltag für Marko Kötzsche. Der Trainer von Gröbers musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Julien Eric Vernau für Halle-Neustadt traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Richard Nnamdi Menzer der Torschütze (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Kabelsketal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

Minute 59: SV Eintracht Gröbers mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Menzer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (86.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. In Spielminute 93 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gröbers – SG Buna Halle-Neustadt

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Richter, Dziubiel (2. Denning), Wagner, Straube, Salewski, Schwenke, M. Förster, E. Förster, Weirauch (84. Dähne), Wenschuh (64. Hübner)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Fischer, Vernau, Riethe, Dong, Solyman, Bornkessel, Phung, Seym, Menzer, Ali

Tore: 0:1 Julien Eric Vernau (51.), 0:2 Richard Nnamdi Menzer (59.), 0:3 Richard Nnamdi Menzer (86.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Zuschauer: 34