Die SG Buna Halle-Neustadt errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII vor 15 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jamie Noah Wessel (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (27.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Felix Bornkessel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Richard Nnamdi Menzer (56.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.04.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 13

SG Buna Halle-Neustadt mit 2:0 vorne – 56. Minute

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Lucas Frank Seym, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – SG Einheit Halle

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Solyman, Dong (51. Phung), Ivanko, Riethe, Seym, Bornkessel, Fischer, Wagner (46. Ali), Menzer

SG Einheit Halle: – Kammerer, Onoharigho, Sharka, Diallo, Sahan (60. Hein), Gajewski (26. Ahmadi), Barrot, Yildiz (57. Nguyen), Müller

Tore: 1:0 Felix Bornkessel (50.), 2:0 Richard Nnamdi Menzer (56.), 3:0 Lucas Frank Seym (68.); Schiedsrichter: Jamie Noah Wessel (Halle); Zuschauer: 15