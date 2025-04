Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jamie Noah Wessel (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (27.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Bornkessel (SG Buna Halle-Neustadt) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Richard Nnamdi Menzer den Ball ins Netz (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.04.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 13

SG Buna Halle-Neustadt mit 2:0 vorne – Minute 56

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Lucas Frank Seym den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (68.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – SG Einheit Halle

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong (51. Phung), Solyman, Menzer, Ivanko, Riethe, Gerlach, Bornkessel, Fischer, Seym, Wagner (46. Ali)

SG Einheit Halle: – Sahan (60. Hein), Yildiz (57. Nguyen), Gajewski (26. Ahmadi), Onoharigho, Sharka, Diallo, Müller, Kammerer, Barrot

Tore: 1:0 Felix Bornkessel (50.), 2:0 Richard Nnamdi Menzer (56.), 3:0 Lucas Frank Seym (68.); Schiedsrichter: Jamie Noah Wessel (Halle); Zuschauer: 15