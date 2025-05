Der SV Eintracht Gröbers hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:3 (0:0).

Das war kein erfreulicher Spieltag für Marko Kötzsche. Der Trainer von Gröbers musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Julien Eric Vernau (SG Buna Halle-Neustadt) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Richard Nnamdi Menzer den Ball ins Netz (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Kabelsketal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

SV Eintracht Gröbers liegt 0:2 zurück – Minute 59

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Menzer (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der SV Eintracht Gröbers noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gröbers – SG Buna Halle-Neustadt

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – M. Förster, Dziubiel (2. Denning), E. Förster, Wenschuh (64. Hübner), Wagner, Straube, Weirauch (84. Dähne), Richter, Schwenke, Salewski

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe, Ali, Phung, Fischer, Menzer, Seym, Dong, Vernau, Solyman, Bornkessel

Tore: 0:1 Julien Eric Vernau (51.), 0:2 Richard Nnamdi Menzer (59.), 0:3 Richard Nnamdi Menzer (86.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Zuschauer: 34