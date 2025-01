Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 47 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem MSC Preussen und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Max Goroncy (Stendal) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem zwei Karten kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 4

0:0 im Duell zwischen MSC Preussen und FSV Grün-Weiß Ilsenburg –

Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – FSV Grün-Weiß Ilsenburg

MSC Preussen: Röhr – Roldan Arias, Pakebusch, Moratschke (84. Tafere), El Zayat (86. Qorbani), Sori Acosta (56. Volkmer), Graupner, Tischer (62. Farho), Neugebauer (77. König), Dervishaj, Al Mounif

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Helmstedt – Da Silva Torete (65. Papner), Stötzner, Eyermann, Schelenz, Vlasenko, Sousa e Silva, Beer, Lozinski, Kunzel (74. Röder), Neugebauer (79. Fedchenko)

; Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Tobias Hahne, Tobias Petzke; Zuschauer: 47