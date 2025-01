Tangermünde/MTU. Fünfmal hat der FSV Saxonia Tangermünde am Sonntag gegen die Gegner aus Niederndodeleben eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Tangermünder.

Gleich nach Anpfiff schoss Tony Sperfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Saxonia Tangermünde musste einmal Gelb hinnehmen (22.). Die Tangermünder waren aber noch nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Sperfeld.

Doppelpack von Tony Sperfeld bringt FSV Saxonia Tangermünde 2:0 in Führung – Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Illia Bogdiazh konnte in Minute 56 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TSV Niederndodeleben. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Niederndodelebener zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Mykyta Asieiev traf für Tangermünde in Minute 70. Spielstand 4:1 für den FSV Saxonia Tangermünde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Tangermünde

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Asieiev (Tangermünde) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Tangermünder den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Saxonia Tangermünde – TSV Niederndodeleben

FSV Saxonia Tangermünde: Leßmann – Lehmann, Sperfeld (80. Ebeling), Asieiev, Röding, Bogdiazh (70. Pusch), Klitzing, Heise (62. Bäther), Seidel-Holland (70. Lemke), Bittner, Zaporoshchenko

TSV Niederndodeleben: Schermer – Bergmann, Schott, Gottschalk (78. Schmidt), Jebsen, Biermanski (62. Stang), Frank, Husnik, Husnik (58. Jürgens), Willner, Lüddeckens

Tore: 1:0 Tony Sperfeld (8.), 2:0 Tony Sperfeld (24.), 3:0 Illia Bogdiazh (56.), 3:1 Silvio Gottschalk (67.), 4:1 Mykyta Asieiev (70.), 5:1 Mykyta Asieiev (81.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Matthias Henke, David Siegel; Zuschauer: 205