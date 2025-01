Irxleben/MTU. Der TSV Niederndodeleben und der SV 08 Baalberge haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Mika Boeck traf für den SV 08 Baalberge in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

Minute 34 TSV Niederndodeleben und SV 08 Baalberge im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Erik Gadkowsky/Baalberge (71.), gefolgt von Rico Willner (TSV Niederndodeleben) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Calvin Lange, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bernburger zu entscheiden (90.+3). Der TSV Niederndodeleben sicherte sich somit Platz 16.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 08 Baalberge

TSV Niederndodeleben: Schermer – K. Husnik (70. Meyer), Bittner, Lüddeckens, Biermanski, K. Husnik (76. Willner), Bergmann (84. Stang), Nötzold (58. Mai), Komorous, Frank, Schott

SV 08 Baalberge: Schmalenberg – Gadkowsky, Boeck (90. Naumann), Merker, Weichbrot, Labbert, Nayef, Bethke (79. Block), Lange, Sommermeyer, Rieser

Tore: 0:1 Mika Boeck (15.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (34.), 1:2 Erik Gadkowsky (71.), 2:2 Rico Willner (80.), 2:3 Calvin Lange (90.+3); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Christian Braun; Zuschauer: 62