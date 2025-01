Einen 4:3 (0:1)-Heimerfolg gegen den Ummendorfer SV fuhr der Osterburger FC am 14. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord ein.

Osterburg/MTU. Am Samstag haben sich der Osterburger FC und der Ummendorfer SV ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christian Baethge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Marvin Temp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Marcel Joachimski (54.) erzielt wurde.

Osterburger FC liegt 0:2 im Rückstand – 54. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Maximilian Rieger/Osterburg (59.), gefolgt von Marvin Temp (Ummendorfer SV) in Minute 60, Konrad Becker (Osterburger FC) in Minute 65 und Maximilian Rieger (Osterburger FC) in Minute 90.+5. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der Osterburger FC noch einmal die Gelegenheit. In der zwölften Spielminute konnte Rieger (Osterburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Osterburger Elf erzielen (90.+12). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Osterburger FC wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Ummendorfer SV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Osterburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterburger FC – Ummendorfer SV

Osterburger FC: Hesse – Koehn, Grünwald, Franz, Muhl, Becker, J. Gernecke, F. Gernecke, Rieger (90. Zimmer), Thiedke, Magerin (90. Müller)

Ummendorfer SV: Leppke – Münch, Caringi, Bode (89. Paul), Garz, Keber, Wrage, Bormann (90. Windelband), Joachimski, Heinemann, Temp

Tore: 0:1 Marvin Temp (45.), 0:2 Marcel Joachimski (54.), 1:2 Maximilian Rieger (59.), 1:3 Marvin Temp (60.), 2:3 Konrad Becker (65.), 3:3 Maximilian Rieger (90.+5), 4:3 Maximilian Rieger (90.+12); Schiedsrichter: Cederic Camehl (Diesdorf); Assistenten: Guido Eisenschmidt, Matteo Heuer; Zuschauer: 72