In der Fußball-Landesliga Nord kassierte der FSV Grün-Weiß Ilsenburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Ilsenburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Marko Fiedler hat am Donnerstag vor 78 Zuschauern auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 ganze sechs Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Nach nur 13 Minuten schoss Philipp Grempler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oleksandr Cherchenko den Ball ins Netz (26.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 26

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andre Marenin traf in Minute 35, Cherchenko in Minute 51 und Aleksejs Buksovs in Minute 58. Spielstand 5:0 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yannic Luca Kunzel wurde für Alisson Da Silva Torete eingesetzt und Vincent Papner für Dennis Beer. Auf der Gastseite verließen Philipp Grempler für Matvii Kovalov und Oleksandr Cherchenko für Hannes Tietz den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 78. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Matvii Kovalov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 verfestigte (81.). Damit war der Triumph der Bismarker entschieden. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg – TuS Schwarz-Weiß Bismark

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: Helmstedt – Eyermann, Fedchenko, Da Silva Torete (68. Kunzel), Hentschel, Röder, Beer (68. Papner), Himburg (73. Wilmans), Sousa e Silva, Neugebauer, Camargo Lacerda de Souza

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Kannenberg – Voigt, Grempler (68. Kovalov), Marenin (46. Schreiber), Motejat, Rudiuk, Mauer, Schmundt, Buksovs, Cherchenko (73. Tietz), Scherer

Tore: 0:1 Philipp Grempler (13.), 0:2 Oleksandr Cherchenko (26.), 0:3 Andre Marenin (35.), 0:4 Oleksandr Cherchenko (51.), 0:5 Aleksejs Buksovs (58.), 0:6 Matvii Kovalov (81.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, David Siegel; Zuschauer: 78