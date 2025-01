Der SSV Havelwinkel Warnau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesliga Nord-Partie gegen den VfB Ottersleben mit 1:3 (1:2).

Havelberg/MTU. Vor 120 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Lenz mit 1:3 (1:2) gegen Ottersleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Norman Schütze (Stendal) zwei Gelbe Karte an die Gäste (10., 15.). In Minute 21 schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Witte (25.) erzielt wurde.

SSV Havelwinkel Warnau sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Es sah nicht gut aus für Havelwinkel Warnau. Aber dann musste der VfB Ottersleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hans Büchner nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 1

In der 60. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Ottersleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Oliver Malchau.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marius Popke (Ottersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 1:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Havelberger sind auf Platz 17 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – VfB Ottersleben

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Büchner, Lange, Winning (61. Schulz), Hilgenfeld (75. Hain), Neumann, Fringel, Albrecht, Heinrich (61. Brömme), Bauer

VfB Ottersleben: Worm – Fink (70. Lolies), Popke, Zemann (90. Hilliger), Henschke, Wolter (88. Steinert), Riemann, Witte (81. Klimm), Tittel, Schmalz (81. Schmidl), Flügel

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (21.), 0:2 Philipp-Maik Witte (25.), 1:2 Hans Büchner (38.), 1:3 Marius Popke (88.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Christoph Blasig, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 120