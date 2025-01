Dem MSC Preussen gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord, den TSV Niederndodeleben mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 55 Besucher des Heinrich-Germer-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Niederndodeleben mit 3:1 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Patrice Goudou das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Preussen noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Simon Moratschke erzielt.

2:0 Vorsprung für MSC Preussen – Minute 64

Es sah nicht gut aus für Niederndodeleben. Aber dann musste der MSC Preussen auch mal einstecken. Torwart Maikel Röhr konnte den Ball von Rico Willner nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Victor Ramon Roldan Arias, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.+5).

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – TSV Niederndodeleben

MSC Preussen: Röhr – Trinh, Dervishaj, Neugebauer (86. Qorbani), Pakebusch, Moratschke (86. Al Mounif), Graupner, Roldan Arias, Goudou (66. Tafere), El Zayat (86. König), Böning

TSV Niederndodeleben: Schermer – Kossinna, Mai (46. Husnik), Jürgens (83. Stang), Jebsen, Husnik (60. Jürgens), May, Gottschalk, Schott, Bergmann, Willner

Tore: 1:0 Patrice Goudou (13.), 2:0 Simon Moratschke (64.), 2:1 Rico Willner (66.), 3:1 Victor Ramon Roldan Arias (90.+5); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Til Maschinsky, Alexa Deunert; Zuschauer: 55