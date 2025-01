Bernburg/MTU. Baalberge – Osterburg: Nachdem der SV 08 Baalberge an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Fabian Stegner (Halle) eine Rote Karte an die Gäste (17.). Das Team aus Osterburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Jann Grünwald (Osterburger FC) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 08 Baalberge musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). Die Osterburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Max Labbert der Torschütze (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 7

1:1 im Duell zwischen SV 08 Baalberge und Osterburger FC – 59. Minute

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Karsten Bethke (Baalberge) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Mannschaft erzielen (71.). Der SV 08 Baalberge sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV 08 Baalberge – Osterburger FC

SV 08 Baalberge: Schmalenberg – Nayef, Labbert, Bethke, Rieser, Merker, Block (79. Stach), Ziebeck (86. Grünwald), Sommermeyer, Boeck, Weichbrot

Osterburger FC: Hesse – Rudolph, Magerin, Sperling (64. Müller), Grünwald, Rieger, Becker, Gernecke, Koehn, Thiedke (55. Gernecke), Muhl

Tore: 0:1 Jann Grünwald (35.), 1:1 Max Labbert (59.), 2:1 Karsten Bethke (71.); Schiedsrichter: Fabian Stegner (Halle); Assistenten: Felix Boin, Torsten Hüttig; Zuschauer: 96