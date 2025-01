Am 2 Spieltag der Fußball-Landesliga Nord gelang dem Ummendorfer SV ein 2:1 (0:0)-Triumph über die SV Fortuna II.

Ummendorf/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Ummendorfer schlugen das Team aus Fortuna II mit 2:1 (0:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Welsch (Aken) zwei Gelbe Karte an die Gäste (14., 46.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Marvin Temp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (56.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna II kassierte noch einmal Gelb (62.). Die Ummendorfer waren aber noch nicht fertig: In Minute 72 wurde das zweite Tor durch Lukas Grewe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ummendorf

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 2

Ummendorfer SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – 72. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Jonathan Wohlmuth den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Fortuna II erlangte (83.). In Spielminute 92 handelte sich der Ummendorfer SV noch eine Gelbe Karte ein. Der Ummendorfer SV rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Ummendorfer SV – SV Fortuna II

Ummendorfer SV: Löffler – Grewe (75. Kretzer), Münch, Streißenberger (87. Wrage), Heinemann, Meyer, Poliscuks, Temp (80. Gjoci), Garz (90. Joachimski), Keber, Caringi

SV Fortuna II: Lorbeer – Basche (88. Spieler), Seib, Rödiger (68. Braunert), Postrach, Wohlmuth, Lange, Sachrau (60. Al Ali Alhamad), Zillmann (84. Hasan), Ritter, Huth (68. Bedau)

Tore: 1:0 Marvin Temp (56.), 2:0 Lukas Grewe (72.), 2:1 Jonathan Wohlmuth (83.); Schiedsrichter: Patrick Welsch (Aken); Assistenten: Ronny Plenz, Peter Porath; Zuschauer: 47