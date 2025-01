Der SSC Weißenfels II unter Leitung von Trainer Maik Zimmermann feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 5:1 (4:0) in der Fußball-Landesliga Süd-Partie.

Weißenfels/MTU. Fünfmal hat der SSC Weißenfels II am Samstag gegen die Rivalen aus Zerbst eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Weißenfelser.

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Luca Säuberlich das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Säuberlich der Torschütze (17.).

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Zimmermann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 35, Säuberlich in Minute 42 und Cong Minh Nguyen in Minute 80. Spielstand 5:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Benedikt Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Zerbst erlangte (81.). In Spielminute 86 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Rot-Weiß Zerbst

SSC Weißenfels II: Ungureanu – Puphal, Barnickel, Petrick, Weber (87. Graf), Baust (62. Ducke), Säuberlich (80. Maas), Hauer (52. Kresse), Nguyen, Scheiding, Scherbaum (46. Stadler)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Werner – Herrmann, Kretschmer, Specht, Richter, Hamann, Düben (46. Tiede), Alarich, Tanasi (46. Stephan), Seyfferth (65. Möhring), Fischer (15. Pfitzner)

Tore: 1:0 Luca Säuberlich (15.), 2:0 Luca Säuberlich (17.), 3:0 Tony Barnickel (35.), 4:0 Luca Säuberlich (42.), 5:0 Cong Minh Nguyen (80.), 5:1 Benedikt Richter (81.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Frank Schinke, Sven Wiederhold; Zuschauer: 70