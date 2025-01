Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Eintracht Elster an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Leuna. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesliga Süd vor 75 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Zahna-Elster/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Sven Schreiter hat am Donnerstag vor 75 Zuschauern im Elster Bau Sportpark ganze fünf Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Richard Ahlert für Leuna traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Leuna noch einmal treffen: In der fünften Minute wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Paul Ahlert erzielt.

SV Eintracht Elster sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 45+5

Es lief nicht gut für den SV Eintracht Elster. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Zahna-Elsteraner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Oskar Zorn traf für Leuna gleich mehrmals in Minute 77 und 83. Spielstand 4:1 für den TSV Leuna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Zorn (Leuna) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 1:5 verließen die Leunaer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TSV Leuna

SV Eintracht Elster: Ruß – Göbel (67. D. Schüler), Dietze, Engelhardt (46. Clemens), Koppehel, Schneider (86. Kupplich), Zoberbier (57. Thauer), Kase (78. Schutzsch), Witzel, Ferigo, Y. Schüler

TSV Leuna: Ibekwe – Gumbrecht (84. Herda), Ahlert, Ahlert, Gumbrecht (56. Kanig), Piehler (67. Böttcher), Zorn, Lubich, Moreira Cardoso (79. Lubich), Wienke, Zorn

Tore: 0:1 Richard Ahlert (5.), 0:2 Paul Ahlert (45.+5), 1:2 Yannick Schüler (50.), 1:3 Oskar Zorn (77.), 1:4 Oskar Zorn (83.), 1:5 Oskar Zorn (89.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Sebastian Knick, Pascal Werner; Zuschauer: 75