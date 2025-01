Fußball-Landesliga Süd: An diesem Wochenende hat die SG BW 1921 Brachstedt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Eintracht Emseloh unterlag das Team von Manoel Arnhold mit 0:4 (0:3).

Petersberg/MTU. Das Spiel zwischen Brachstedt und Emseloh ist mit einer deutlichen 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Heyer am Ende der ersten Halbzeit, als Philipp Stache für Emseloh traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Illia Polishchuk (39.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Emseloher brach nicht ab. Minute 45: Emseloh traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lukas Schüt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2024, 19.15 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Stache den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (59.). Damit war der Erfolg der Emseloher gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Emseloh beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG BW 1921 Brachstedt – SV Eintracht Emseloh

SG BW 1921 Brachstedt: Schmidt – Nagel, May (76. Gehrhardt), Müller (80. Bennewitz), Jonietz, Ezziani, Heydenhauß (66. T. Kuka), F. Weber, Mangelsdorf (76. Voigt), Klause, C. Kuka

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bartos, Polishchuk, Mukhoid (73. Suchy), Stache (66. Petrai), Schmidt (73. Seidemann), Schüt, Stamm, Aljindo, Polívka (82. Rayko), Molochko (82. Pulz)

Tore: 0:1 Philipp Stache (38.), 0:2 Illia Polishchuk (39.), 0:3 Lukas Schüt (45.), 0:4 Philipp Stache (59.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Pascal Bönecke; Zuschauer: 30