Naumburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Hausmann. Der Trainer von Naumburg musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Tony Barnickel traf für den SSC Weißenfels II in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Barnickel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 6

52. Minute: SC Naumburg mit 0:2 im Rückstand

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Hauer (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 0:3 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der SC Naumburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Naumburg rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – SSC Weißenfels II

SC Naumburg: Derbek – Döring, Sedivy, Ajo (65. Jacob), Sijaric (46. Sperling), Solivani, Pundzin (46. Mainka), Dose, Hoffrichter (77. Großmann), Zintsch, Zipfel (65. Steinbach)

SSC Weißenfels II: Ungureanu – Barnickel, Petrick (46. Hauer), Scherbaum (84. Baust), Scheiding, Schumann (79. Säuberlich), Löser (75. Kresse), Trotte, Häcker, Thormann (83. Stadler), Ducke

Tore: 0:1 Tony Barnickel (21.), 0:2 Tony Barnickel (52.), 0:3 Max Hauer (77.); Schiedsrichter: Daniel König (Landsberg); Assistenten: Marcus Peter, Martin Lee Wolter; Zuschauer: 97