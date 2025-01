Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV Rot-Weiß Kemberg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:2).

In Minute 15 schoss Maikleint Petrai das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Emseloher konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (18.).

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SV Rot-Weiß Kemberg – 1:1 in Minute 18

1:1. Die Emseloher schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Philipp Stache . Die Kemberger blieben ihnen auf den Fersen. Jimi Lee Redlich schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit. Brenzlich wurde die Situation für die Emseloher nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Petrai traf in der 62. Minute zum zweiten Mal. Die Kemberger nahmen aber nochmal Anlauf. Michal Fiala traf in der 72. Spielminute. Spielstand 4:3 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 9

Schon eine Spielminute darauf konnte Petrai (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 5:3 verließen die Emseloher den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der SV Rot-Weiß Kemberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Rot-Weiß Kemberg

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Zubeiko (61. Polishchuk), Molochko, Aljindo, Schüt, Petrai (88. Rayko), Stache (84. Seidemann), Stamm (90. Pulz), Schmidt, Bartos, Mukhoid (29. Janek)

SV Rot-Weiß Kemberg: Kappler – Polaszek, Kiunke (46. Czubera), Feninets, Redlich, Schenk (77. Rohde), Lorenz, Abubakar, Möser, Bozhok, Fiala

Tore: 1:0 Maikleint Petrai (15.), 1:1 Bohdan Bozhok (18.), 2:1 Philipp Stache (19.), 3:1 Philipp Stache (36.), 3:2 Jimi Lee Redlich (45.+2), 4:2 Maikleint Petrai (62.), 4:3 Michal Fiala (72.), 5:3 Maikleint Petrai (73.); Schiedsrichter: Sarah Begert (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Steven Ehrt; Zuschauer: 61