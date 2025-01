Kemberg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Rot-Weiß Kemberg und der 1. FC Zeitz am Sonntag 6:3 (3:0) getrennt.

Jimi Lee Redlich traf für den SV Rot-Weiß Kemberg in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Kemberger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Justin Neumann der Torschütze (25.).

Minute 25: SV Rot-Weiß Kemberg baut Führung auf 2:0 aus

Die Kemberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Awal Abubakar schoss und traf in der 34. Minute. Dann waren die zurückliegenden Zeitzer dran: Yurii Dimitriiev traf in Spielminute 49, gefolgt von Fabio Rüdiger (50.). Brenzlich wurde es für die Kemberger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Michal Fiala traf in Spielminute 72 zum zweiten Mal per Strafstoß, gefolgt von Neumann (75.). Es wollte den Kembergern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tom Zerbe versenkte den Ball in der 81. Spielminute. Spielstand 5:3 für den SV Rot-Weiß Kemberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kemberg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nawfal Wakrim, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (90.+10). In Spielminute 100 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein. Die Kemberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Kemberg – 1. FC Zeitz

SV Rot-Weiß Kemberg: Schneider – K. Redlich, Fiala, Schenk, Bozhok, Möser (85. Lorenz), J. L. Redlich (73. Wakrim), Abubakar, Neumann (79. Feninets), Polaszek, Lavrov

1. FC Zeitz: Freyer – Mühlmann (29. Nietzold), Solivani (70. Zerbe), Shoshi (29. Chionidis), Rüdiger, Reichmuth, Dimitriiev, Mehmetaj, Shoshi (78. Kaba), Seyfert (89. Höppner), Ayanbadejo

Tore: 1:0 Jimi Lee Redlich (14.), 2:0 Justin Neumann (25.), 3:0 Awal Abubakar (34.), 3:1 Yurii Dimitriiev (49.), 3:2 Fabio Rüdiger (50.), 4:2 Michal Fiala (72.), 5:2 Justin Neumann (75.), 5:3 Tom Zerbe (81.), 6:3 Nawfal Wakrim (90.+10); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 154